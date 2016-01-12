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В Гродно в областной больнице Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек с новогодними праздниками

12 января 2016 10:49
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Новости Беларуси. Новогодние и рождественские праздники завершаются, но дети продолжают получать подарки. В Гродно в областной больнице, где находятся маленькие пациенты из социально опасных семей, сказочные герои  поздравили каждого малыша и всем без исключения вручили игрушки, наборы для рисования и, конечно, сладости.

Эта акция стартовала в Гродно практически месяц назад. Тогда активисты Белорусского республиканского союза молодежи предложили всем горожанам принять участие в сборе подарков для детишек. Откликнулось более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Малышко, заместитель главного врача УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»:
Каждый ребёнок мечтает, что в этот новогодний день, 1-го января, обязательно придет Дед Мороз с подарками. И так ожидали, но, к сожалению, попали в стационар, порой даже в тяжелом состоянии. Но для них это важно, иметь такой позитив.

Раиса Ашуленко, участник благотворительной акции:
Обязательно нужны такие акции, потому что кто, если не мы, поможет нашим детям. 

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Раиса Ашуленко # Наталья Малышко

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