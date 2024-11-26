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Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме

26 ноября 2024 07:21
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Постоянный стресс и переработки рано или поздно дают о себе знать. Мы продолжаем работать на износ и тут наступает выгорание – состояние, когда сложно даже подняться с постели и представить себе еще один рабочий день. Можно ли избежать такой ловушки?

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме-2

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Это состояние, которое развивается у человека в результате его профессиональной деятельности, при котором наблюдается физическое и психическое истощение нервной системы. Прежде всего человек просто начинает замечать состояние хронической усталости. Перед работой он уже чувствует себя уставшим. Это проявляется в каких-то нарушениях сна.

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме-4

Эмоциональному выгоранию больше подвержены те, кто занимается работой, требующей постоянного контакта с людьми. В группе риска – врачи, психологи, учителя, преподаватели, социальные работники, спасатели и сотрудники правоохранительных структур. Статистика показывает, что распространенность среди этих специалистов достигает 80 %. Особенно подвержены риску те, кто уже более 10 лет занимается своей работой. Стоит отметить, что женщины чаще страдают от эмоционального выгорания, чем мужчины.

Вадим Разделовский:
Не секрет, что в нашей средней полосе осень – это депрессивный период, когда не хватает солнышка, не хватает тепла. Иногда это связано с такими вещами, как, например, особенности культуры. Неслучайно говорят, что впервые это появилось в Соединенных Штатах Америки, стране трудоголизма. Может отмечаться и в других профессиональных сферах, когда человек просто не выдерживает того давления, которому он подвержен в ходе его деятельности. От природы мы, скорее всего, не рассчитаны на такую интенсивность и на такой объем контактов, который приходится проявлять людям определенных профессий.

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме-6

Люди, страдающие от эмоционального выгорания, часто испытывают чувство беспомощности, бесполезности и отчаяния. Человек может стать апатичным, равнодушным к окружающему миру и людям, потерять интерес к своим хобби и увлечениям. Для того чтобы избежать или преодолеть эмоциональное выгорание, важно научиться правильно управлять своими эмоциями, находить способы релаксации и отдыха, а также вовремя обращаться за помощью к специалистам.

Вадим Разделовский:
На первых порах, если случай не запущенный, надо просто постараться дать себе отдых, срочно взять отпуск. Это помогает только в начале проблемы. Если случай запущенный, к сожалению, этого оказывается недостаточно. Тут надо идти глубже. Надо менять отношение человека к работе. Возможно, тут даже необходима коррекция каких-то личностных особенностей.

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме-8

Эмоциональное выгорание – это серьезное состояние, которое не стоит игнорировать. Не откладывайте своё психическое здоровье на потом.

Вадим Разделовский:
Чем может помочь врач-психотерапевт? Во-первых, он может человеку осознать эту проблему. Во-вторых, он может дать какие-то рекомендации, которые могут касаться разных сфер жизни. Как то просто оздоровление образа жизни, смещение интересов человека в сторону, отличную от его профессии. А при необходимости – в назначении соответствующих препаратов, которые зависят от того, на какую степень истощения человек успел зайти.

*На правах рекламы.

# Здоровье # Реклама # Вадим Разделовский

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