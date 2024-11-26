Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме

Постоянный стресс и переработки рано или поздно дают о себе знать. Мы продолжаем работать на износ и тут наступает выгорание – состояние, когда сложно даже подняться с постели и представить себе еще один рабочий день. Можно ли избежать такой ловушки?

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Это состояние, которое развивается у человека в результате его профессиональной деятельности, при котором наблюдается физическое и психическое истощение нервной системы. Прежде всего человек просто начинает замечать состояние хронической усталости. Перед работой он уже чувствует себя уставшим. Это проявляется в каких-то нарушениях сна.

Эмоциональному выгоранию больше подвержены те, кто занимается работой, требующей постоянного контакта с людьми. В группе риска – врачи, психологи, учителя, преподаватели, социальные работники, спасатели и сотрудники правоохранительных структур. Статистика показывает, что распространенность среди этих специалистов достигает 80 %. Особенно подвержены риску те, кто уже более 10 лет занимается своей работой. Стоит отметить, что женщины чаще страдают от эмоционального выгорания, чем мужчины. Вадим Разделовский:

Не секрет, что в нашей средней полосе осень – это депрессивный период, когда не хватает солнышка, не хватает тепла. Иногда это связано с такими вещами, как, например, особенности культуры. Неслучайно говорят, что впервые это появилось в Соединенных Штатах Америки, стране трудоголизма. Может отмечаться и в других профессиональных сферах, когда человек просто не выдерживает того давления, которому он подвержен в ходе его деятельности. От природы мы, скорее всего, не рассчитаны на такую интенсивность и на такой объем контактов, который приходится проявлять людям определенных профессий.

Люди, страдающие от эмоционального выгорания, часто испытывают чувство беспомощности, бесполезности и отчаяния. Человек может стать апатичным, равнодушным к окружающему миру и людям, потерять интерес к своим хобби и увлечениям. Для того чтобы избежать или преодолеть эмоциональное выгорание, важно научиться правильно управлять своими эмоциями, находить способы релаксации и отдыха, а также вовремя обращаться за помощью к специалистам. Вадим Разделовский:

На первых порах, если случай не запущенный, надо просто постараться дать себе отдых, срочно взять отпуск. Это помогает только в начале проблемы. Если случай запущенный, к сожалению, этого оказывается недостаточно. Тут надо идти глубже. Надо менять отношение человека к работе. Возможно, тут даже необходима коррекция каких-то личностных особенностей.