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Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана

26 ноября 2024 07:32
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Александр Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана. 26 ноября – второй день официального визита белорусского Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана-2

В Исламабад глава государства прибыл накануне, 25 ноября. Еще до переговоров состоялась встреча с заместителем премьер-министра. Мухаммад Исхак Дар в соответствии с протоколом проинформировал белорусского лидера об основных деталях визита, а также о состоянии белорусско-пакистанских отношений.

Отмечается рост товарооборота в 3,7 % по итогам первого полугодия 2024-го. Он уже достиг 34 миллионов долларов. И это далеко не предел. Определить перспективные направления для сотрудничества намерены на сегодняшних переговорах и закрепить их в дорожной карте, рассчитанной до 2027 года. 

Основные мероприятия проходят в официальной резиденции премьер-министра Пакистана. Шахбаз Шариф встретил Александра Лукашенко лично. Переговорам предшествовала церемония фотографирования и официальная встреча.

Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана-4

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции, после стартовали переговоры. Встреча проходит пока в узком составе, затем присоединятся члены делегаций. В центре внимания практические шаги по укреплению и наращиванию товарооборота. 

О том, что интерес двух сторон высок и точек развития достаточно, можно судить по предварительным итогам бизнес-форума, который начался накануне. Уже есть договоренности о контрактах на сумму 17 миллионов долларов. Форум продлится еще два дня.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан # Международное сотрудничество

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