Александр Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана. 26 ноября – второй день официального визита белорусского Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабад глава государства прибыл накануне, 25 ноября. Еще до переговоров состоялась встреча с заместителем премьер-министра. Мухаммад Исхак Дар в соответствии с протоколом проинформировал белорусского лидера об основных деталях визита, а также о состоянии белорусско-пакистанских отношений.

Отмечается рост товарооборота в 3,7 % по итогам первого полугодия 2024-го. Он уже достиг 34 миллионов долларов. И это далеко не предел. Определить перспективные направления для сотрудничества намерены на сегодняшних переговорах и закрепить их в дорожной карте, рассчитанной до 2027 года.

Основные мероприятия проходят в официальной резиденции премьер-министра Пакистана. Шахбаз Шариф встретил Александра Лукашенко лично. Переговорам предшествовала церемония фотографирования и официальная встреча.