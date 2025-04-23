Основатель майнинговой компании: Беларусь не находится в авангарде мировой криптоиндустрии, но один указ – и мы снова в игре

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александр Теслов, основатель майнинговой компании:

На самом деле, во многом это зависит от государства. Если государство наше в криптосфере достаточно продвинутое, то есть еще в 2018 году у нас был введен Декрет № 8, благодаря этому мы получили первый импульс.

Сейчас, на мой взгляд, этот импульс уже угас и мы не находимся в авангарде мировой криптоиндустрии, но тут, на самом деле, буквально один указ – и мы снова возвращаемся в эту игру. И тогда это может быть для белорусской экономики реальным локомотивом. Потому что Россия, например, номер два по майнингу.

Электричества много. И очень дальновидное решение было в свое время построить атомную электростанцию. Никакие отказы Прибалтики не помогли ее остановить. Майнить у нас может вообще абсолютно каждый дома. Например, на выставке был представлен первый белорусский криптокотел, который вызвал ажиотажный спрос и интерес к себе. И, соответственно, это инструмент, по сути, для каждого белоруса войти в эту сферу.

Конечно же, мы знаем, что в Беларуси уже присутствует несколько крупных майнинговых игроков, в частности китайская компания. Небольшой толчок – и Беларусь может получить от этого очень существенные дивиденды.