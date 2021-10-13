«Основаны на предложениях многодетных». Марина Артёменко – о новых способах использования материнского капитала

Новости Беларуси. В Беларуси с 2015 года успешно действует программа семейного капитала. За это время она доказала свою эффективность. 12 октября Александр Лукашенко подписал Указ «Об использовании семейного капитала», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие появились новые направления, узнаем у Марины Артеменко – начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, каковы новации указа Президента по семейному капиталу?

Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Указ предусматривает два основных подхода. Первый – это безусловное расширение границ использования семейного капитала. Это та задача, которая ставилась главой государства на VI Всебелорусском народном собрании. Мы пообщались с многодетными семьями и увидели, что те направления, которые сегодня действуют, а это улучшение жилищных условий, образование, платные медицинские услуги, требуют сегодня дальнейшего развития. Поэтому программа семейного капитала дополнена по основным направлениям. И введено кардинально новое направление – это приобретение товаров социальной реабилитации (адаптации) для семей, в которых родители или дети имеют инвалидность. А второй подход направлен на введение таких регулирующих норм, которые призваны повысить обоснованность и целевое использование средств семейного капитала. Практика семейного капитала показала, что это очень востребованная для семьи мера Юлия Алексеюк:

Об использовании семейного капитала шла речь и на совещании Президента. Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей – читать здесь. Что показала практика применения семейного капитала?

Марина Артеменко:

Семейный капитал у нас действует в стране с 2015 года. Безусловно, за это время можно делать определенные выводы. В частности, практика семейного капитала показала, что это очень востребованная и привлекательная для семьи мера, и она нашла отклик сегодня у семей. Об этом говорят цифры. Растет количество многодетных семей в стране. Если в 2009 году у нас было 62,5 тысячи многодетных семей, то сегодня это уже более 116 тысяч. Не преувеличу, если скажу, что семейный капитал – сегодня самая популярная мера национального масштаба. Безусловно, программа постоянно развивается, с 2020 года было принято решение о досрочном использовании семейного капитала. Это очень повысило привлекательность программы, потому что семьи могут направить сегодня семейный капитал на решение своих первоочередных вопросов. А именно на улучшение жилищных условий, медицинские услуги, образование (как свое, так и детей). Появилась возможность направлять средства из семейного капитала на погашение займа Юлия Алексеюк:

Какие появились новые направления использования семейного капитала?

Марина Артеменко:

Все направления основаны на предложениях многодетных семей, и мы активно с ними обсуждали эти вопросы в ходе диалоговых площадок, которые прошли по всей стране фактически. И дополнено каждое направление из уже действующих. В первую очередь улучшение жилищных условий. Появилась возможность направлять средства из семейного капитала на погашение займа, который выдает организация по месту работы. Второе, появилась возможность направить средства семейного капитала на покупку доли жилого помещения в том случае, если затем становишься собственником целого жилого помещения. Это тоже очень актуально. Например, при разделе имущества в ходе наследства. По направлению образования расширен перечень учреждений образования. В частности, до сегодняшнего дня можно было направить средства на обучение только в государственных учреждениях образования. А сегодня этот перечень расширен за счет учреждений среднего специального и высшего образования потребкооперации и Федерации профсоюзов. В медицине новое направление – это возможность приобретения изделий при проведении высокотехнологичных сложных операций в ортопедии.

Юлия Алексеюк:

Кардинально новое направление в соответствии с указом для семей, в которых есть инвалиды. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. «Указом предусматривается определенный перечень товаров, которые направлены на социальную адаптацию» Марина Артеменко:

Указом предусматривается определенный перечень товаров, которые направлены на социальную адаптацию, реабилитацию лиц с инвалидностью. В первую очередь это компьютерные устройства, подъемники, функциональные кровати, то есть это все то, что облегчает жизнь семьи и, кроме того, является очень востребованным, поскольку эти товары дорогостоящие. В принципе, их назначение – повысить качество жизни семей, в которых есть такие особенные люди. «На улучшение жилищных условий у нас сегодня в действующей программе есть два основных условия» Юлия Алексеюк:

А при каких условиях семейный капитал может быть потрачен именно на улучшение жилищных условий?

Марина Артеменко:

На улучшение жилищных условий у нас сегодня в действующей программе есть два основных условия. Первое – это то, что семья должна состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И при подготовке проекта указа мы обсуждали этот вопрос с заинтересованными и пришли к выводу, что тем не менее эта позиция должна в указе сохраниться. Потому что на учете нуждающихся сегодня состоит более 40 тысяч многодетных семей. В приоритете сегодня социально-жилищной политики, конечно, сокращение очередности прежде всего этих семей, которые нуждаются в решении жилищных вопросов. Второе – направить должен исполком на строительство жилья. Эта норма тоже сегодня актуальная, она остается. Такие основные условия. Кроме того, надо сказать, что улучшение жилищных условий – направление не только самое популярное, более 88 % семей направляют как раз на жилье свои средства семейного капитала. Оно не только самое популярное, оно наиболее сложное с точки зрения контроля за целевым использованием средств. Поэтому сегодня в указе введены нормы такого регулирующего характера. Надо отметить, что эти нормы не новые, они сегодня действуют в законодательстве по государственной поддержке при строительстве жилья, и они просто имплементированы в указ. Мы ожидаем повышения привлекательности программы семейного капитала и роста многодетности Юлия Алексеюк:

Какие тренды можно ожидать после принятия указа?