Андрей Гаев: упрощается процедура предоставления земельных участков

Новости Беларуси. Получить земельный участок или изменить его целевое назначение станет проще. 19 января на совещании у Президента обсуждали вопросы совершенствования законодательства. Александр Лукашенко поручил исключить чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков.

Однако отметил, что при этом необходимо обеспечить контроль за надлежащим использованием земли и исключить лазейки для махинаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это наиважнейший вопрос, которому я как Президент уделяю очень серьезное внимание. В нашей истории были всякие моменты: было очень жесткое регулирование вопросов предоставления земельных участков, потом, наверно, как сегодня, правительство и губернаторы увидели, что много бюрократии, волокиты, сроки инвестиционные нарушаются. Просто инвесторы не хотят идти к нам, потому что мы так серьезно регулируем земельное законодательство и выделение на практике участков земли. Я предоставил возможность на местах губернаторам решать эти вопросы. К чему мы пришли – вы знаете. Примером тому может служить на выезде на Могилев до сих пор Шапиро не может разобраться с 500 гектарами. Вырезали 300 га плодородной земли, отдали непонятно кому. До сих пор там что-то строят. Отдачи – ноль. Под Минском самая плодородная земля была отдана непонятно кому. И таких примеров можно привести уйму. Поэтому я вынужден был снова отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право Президенту. Кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле.

Наша задача – подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы Президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ. Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.

Согласно проекту указа принципиальные подходы к изъятию и предоставлению участков меняться не будут. Документ предполагает усовершенствование этих процедур, равно как и механизмов защиты прав землепользователей.

Кроме того, ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам будет усилена. В частности, предлагается установить сроки, в которые исполкомы обязаны определиться с отказом предоставить земельный участок. А обмен материалами между организациями и агентствами теперь будет происходить в электронном виде.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Предусматривается, что в случае изъятия земельного участка сроки возмещения убытков землепользователю должны быть четко очерчены. И все убытки возмещены до принятия исполкомом решения об изъятии предоставлении земельного участка. Упрощается процедура предоставления земельных участков. Объединяются две процедуры - отвода и установления границ на местности - в одну, что сократит сроки предоставления земель.

В проекте указа также заложена норма о том, что граждане смогут улучшать, например, достраивать находящуюся в собственности недвижимость независимо от утвержденных генеральных планов. Ранее для этого необходимо было разрешение.

Глава государства поручил в ближайшее время доработать документ. И особое внимание обратить на пустующие и ветхие дома не только в сельской местности, но и в городах. Еще одно поручение – разработать порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами.