«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?

Новости Беларуси. 425 компаний из разных стран под одной крышей: «Белагро-2022» официально открыт. Как и в 2021 году, площадкой проведения стал «Великий камень». География участников обширна: Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент:

425 компаний под одной крышей. Мы решили заглянуть к гостям из Тулы. Они ехали к нам восемь часов и привезли с собой уникальное оборудование, которое как никогда актуально в ковидные времена.

Иван Ширяев, специалист отдела по продажам (Тула):

Станции гигиены полного цикла используются на местных и перерабатывающих предприятиях, чтобы отделить грязные помещения от чистых. Когда сотрудник поднимается на платформу, здесь автоматически подается дозация мыла. Потом сотрудник намылил руки, и включается автоматическая подача воды. Происходит обработка и дезинфекция подошв, пока сотрудник сушит руки. После этого проходим к триподу, где идет обработка и дезинфекция рук.

Кристина Сущеня:

Заключение соглашений, поиск новых партнеров, идей и решений с пометкой «до чего дошел прогресс». «Белагро» уже устоявшийся бренд в нашей стране.

Все очень и очень понравилось, все очень красиво, очень хорошо. Беларусь – молодец!