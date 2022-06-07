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«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?

07 июня 2022 19:37
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Новости Беларуси. 425 компаний из разных стран под одной крышей: «Белагро-2022» официально открыт. Как и в 2021 году, площадкой проведения стал «Великий камень». География участников обширна: Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-1

Кристина Сущеня, корреспондент:
425 компаний под одной крышей. Мы решили заглянуть к гостям из Тулы. Они ехали к нам восемь часов и привезли с собой уникальное оборудование, которое как никогда актуально в ковидные времена.

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-4

Иван Ширяев, специалист отдела по продажам (Тула):
Станции гигиены полного цикла используются на местных и перерабатывающих предприятиях, чтобы отделить грязные помещения от чистых. Когда сотрудник поднимается на платформу, здесь автоматически подается дозация мыла. Потом сотрудник намылил руки, и включается автоматическая подача воды. Происходит обработка и дезинфекция подошв, пока сотрудник сушит руки. После этого проходим к триподу, где идет обработка и дезинфекция рук.

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-7

Кристина Сущеня:
Заключение соглашений, поиск новых партнеров, идей и решений с пометкой «до чего дошел прогресс». «Белагро» уже устоявшийся бренд в нашей стране.

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-10

Все очень и очень понравилось, все очень красиво, очень хорошо. Беларусь – молодец!

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-13

– Мы уже не первый раз.
– Раньше в Мачулищах была, мы каждый год посещали, а сейчас решили сюда приехать.
– Нравится, ощущение праздника есть, здорово.

«Ощущение праздника есть». Что говорят посетители о выставке «Белагро-2022»?-16

Опробовать выставку на вкус и окунуться в атмосферу форума можно по 11 июня, вход бесплатный. И важное примечание: курсирует бесплатный автобус сюда от станции метро Могилевская.

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# Выставки в Беларуси и мире # общество # Кристина Сущеня # Иван Ширяев # Фотофакт

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