На территории «Минск-Мира» будут реализованы совместные проекты Беларуси и Сербии

Беларусь и Сербия развивают совместные проекты. Минск посетила парламентская делегация из Белграда. Это уже не первый визит. Общие интересы есть и у бизнеса. Ожидается, что многие начинания будут реализованы и в строящемся в белорусской столице Международном финансовом коммерческом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный финансовый коммерческий центр – объект, который изменит деловую среду в стране. Не только самое высокое здание в Беларуси, но и новые возможности для бизнеса. Одно из мест в столице, которое посетила сербская парламентская делегация. Строительство центра, как и всего многофункционального комплекса «Минск-Мир», идет опережающими темпами. Каркас построен, сейчас монтажники производят остекление 42-этажного здания.

Павел Овчаров, заместитель директора компании «Дана Астра»:

Мы хотим показать нашу гордость и сердце «Минск-Мира» – это Международный финансовый коммерческий центр. Подтверждаем, что все, что мы планировали, мы намечаем, идем в сроки и нашими темпами.

В комплексе уже более 120 зданий. Не только жилье, коммерческие помещения, бизнес-апартаменты. Развитие идет комплексно. Сдан в эксплуатацию общественно-торговый центр «Авиа Молл». Начато строительство православного храма. Он будет освящен в честь святителя Саввы Первого Сербского – почитаемого православного святого. Месяц назад был освящен закладный камень в основание. Работы существенно продвинулись.

Драган Станоевич, председатель комитета по вопросам сербской диаспоры парламента Сербии:

Сейчас, когда мы подъезжали, я говорю: вроде похоже, а вроде не похоже. И когда уже зашли, я понял, что место уже не просто подготовлено, уже видно, что много работы делается. И, действительно, как сказали инвесторы, что очень быстро будет строиться. И мы сейчас видим, что уже выкопано, уже в сентябре будет готовый фундамент.

Светлана Щетко, директор компании «Дана Астра»:

Мы планируем досрочно закончить абсолютно все наши начатые строительства, объекты. В том числе это очень знаковый объект, очень важный для нас и для всех жителей «Минск-Мира». Мы планируем закончить до конца 2026 года. Надеемся, что все жители нашего комплекса будут иметь такую прекрасную возможность посещать данный храм, крестить детей, венчания.

С гостями из Сербии прошли встречи в Палате представителей и Совете Республики. Страны готовы и хотят развивать отношения: как политические, так и экономические. Этому не помешают даже экономическое давление Брюсселя. Не помеха и расстояние: чтобы попасть в Минск из Белграда необходимо лететь через Турцию.

Митар Ковач, депутат парламента Сербии:

Наша страна должна развивать теснейшее сотрудничество с Российской Федерацией, с Беларусью и другими странами, с которыми мы чувствуем историческую и духовную близость. К сожалению, в Брюсселе дела обстоят так, что это сотрудничество сокращается, а санкции не отражают воли народа. Мы ощущаем поддержку и дружбу белорусского народа и уверены, что сможем дать ответную поддержку. Мы верим, что будущее за многополярным мировым порядком, и что, как и прежде, мы находимся на стороне победителей.

Дипломатическим отношениям двух стран уже 30 лет. Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах. Подписано соглашение о свободной торговле, действует безвизовый режим.