Новости Беларуси. Участники масштабного мотопробега, посвященного 10-летию образования ОДКБ, встретились в Минске. Мотоциклисты стартовали из Бреста в начале сентября. В честь юбилея они проехали 10 тысяч километров. Почти месяц понадобился на то, чтобы через Минск, Москву, Пензу, Оренбург, Астану и Бишкек добраться до финиша в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь же байкеры уже вернулись в Минск и обсудили свое большое путешествие: как ехали под дождем, при нулевой температуре и по бездорожью.

Александр Косарев, участник мотопробега:

Проблема была с топливом, потому что в Казахстане на отдельных отрезках дороги, допустим, по 400 км, нет заправок. То есть даже в небольших пятилитровых канистрах, которые мы брали с собой, при очень небольшом расходе топлива его иногда не хватало. Ты в степи встаешь и понимаешь, что на 200 км жизни нет в принципе. Очень редко проходят в основном большегрузные машины, которые идут на солярке, то есть бензина нет. И вариант был один: мы находили людей, которые случайно проезжали и просто подторговывали топливом.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Этим пробегом мы, во-первых, хотели бы продолжить свою работу по популяризации коллективных усилий в сфере обеспечения безопасности, демонстрации коллективизма, укреплению дружбы между нашими государствами и, конечно, распространению информации об организации.