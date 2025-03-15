Осадки в виде снега и до -10 – погода в Беларуси на середину марта

Прохладную и неустойчивую погоду в республике будут определять фронтальные разделы, чередующиеся с областями повышенного атмосферного давления, смещающимися со скандинавского полуострова. В это время ожидаются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, иногда и дождя. Ночью-утром в отдельных районах возможны слабые туманы и гололед, на дорогах – гололедица. В середине недели дискомфорт в погоду внесет холодный, порывистый, местами сильный, порывистый северо-западный ветер. Возможно, слабая метель. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается от нуля до минус 7. При прояснениях не исключено кратковременное понижение температуры до минус 8-10 градусов. Днем термометры покажут от плюс 1 до плюс 8. В северо-восточных районах будет от 0 до -1.

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