Свыше 350 представителей молодёжи приняли участие в субботнике в Первомайском районе Минска

Сезон наведения порядка стартовал. Жители белорусской столицы сегодня вышли на первый весенний субботник. Желающих приобщиться к созидательному труду немало, тем более что 2025-й объявлен Годом благоустройства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые массовые работы развернулись в жилых кварталах. Ведь порядок в стране начинается с собственного двора. Свой вклад в общее дело с воодушевлением внесла молодежь. Вооружившись лопатами, метлами и кисточками, свыше 350 студентов, учащихся школ, гимназий и колледжей Первомайского района вышли также в скверы и парки. С работниками «Зеленстроя» дружно убирали прошлогоднюю листву, подрезали кустарники, высаживали молодые деревья.

Виталий Якута, учащийся Минского государственного политехнического колледжа: Я вышел сюда для того, чтобы благоустроить Минск и показать людям, что надо заботиться о своем городе. Мы чистим забор тут для покраски его и убираем старую листву с травы. Для меня это не первый субботник, я раньше тоже так же участвовал в субботниках. Я пришел сюда со своими одногруппниками и однокурсниками.

Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Минска:

Ребята вышли с позитивным настроением с самого раннего утра. Ребята готовы помогать району, готовы облагораживать свой район и в Год благоустройства действительно навести порядок. Очень многие вышли с энтузиазмом, потому что это все-таки первые теплые дни, первые дни весны. И действительно вот такая акция, которая проходит на территории района утром все вместе. Ребята очень довольны, ребята рады.

Напомним, первый из двух республиканских субботников в 2025 году пройдет 12 апреля. Присоединиться могут все желающие: для этого нужно только обратиться в коммунальную службу по месту жительства. Кроме того, по всей Беларуси запланированы информационные мероприятия и акции.