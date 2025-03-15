На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»

15 марта на улицы столицы возвращаются шеринговые самокаты после перерыва. В текущем сезоне в Минске будет работать более 14,5 тысячи средств персональной мобильности. Они могут быть как удобным способом передвижения по городу, так и причиной неприятных ситуаций, в том числе для здоровья. Как пойти по тому или иному пути? О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуаций, расскажут гости программы «Большой город».

Как обезопасить себя от возможных травм в случае аварии со средствами персональной мобильности?

Применение шлема снижает на 20 % риск легких травм и на 50 % риск тяжелых травм головного мозга, которые без последствий не проходят. Скоростной антирекорд. Сколько километров в час сумел развить желающий прокатиться с ветерком на самокате?

Хулиган, по-другому его не зовем, на электросамокате двигался по улице Орловской со скоростью 70 километров в час. Соблюдение правил дорожного движения под контролем сотрудников Госавтоинспекции. А как обстоят дела с правовой культурой пользователей СПМ?

Минчане – это одни из самых культурных пользователей шеринга. Кроме того, что жители любят свой город, они еще и достаточно уважительно относятся к правилам. Кто он, любитель передвигаться по городу на самокате?