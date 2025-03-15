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На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»

15 марта 2025 13:42
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15 марта на улицы столицы возвращаются шеринговые самокаты после перерыва. В текущем сезоне в Минске будет работать более 14,5 тысячи средств персональной мобильности. Они могут быть как удобным способом передвижения по городу, так и причиной неприятных ситуаций, в том числе для здоровья. Как пойти по тому или иному пути? О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуаций, расскажут гости программы «Большой город».

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»-2

 Как обезопасить себя от возможных травм в случае аварии со средствами персональной мобильности?

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»-4

Применение шлема снижает на 20 % риск легких травм и на 50 % риск тяжелых травм головного мозга, которые без последствий не проходят.

Скоростной антирекорд. Сколько километров в час сумел развить желающий прокатиться с ветерком на самокате?

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»-6

Хулиган, по-другому его не зовем, на электросамокате двигался по улице Орловской со скоростью 70 километров в час.

Соблюдение правил дорожного движения под контролем сотрудников Госавтоинспекции. А как обстоят дела с правовой культурой пользователей СПМ?

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»-8

Минчане – это одни из самых культурных пользователей шеринга. Кроме того, что жители любят свой город, они еще и достаточно уважительно относятся к правилам.

Кто он, любитель передвигаться по городу на самокате?

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»-10

60 % поездок совершают мужчины, а не более активные пользователи. А возрастной промежуток – это от 20 до 38 лет.

Безопасность дорожного движения – результат совместных усилий всех его участников. О незаезженных правилах напомнят гости программы. Смотрите ток-шоу «Большой город» в 16 марта в 10 утра.

# транспорт

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