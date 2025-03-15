Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты

Мы продолжаем знакомство с финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025».
И сегодня в студии программы «Новое утро» Софья Федоренко.
Мы продолжаем знакомство с финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025».
И сегодня в студии программы «Новое утро» Софья Федоренко.
Александр Стасевич, ведущий:
Софья, расскажите нам о себе, где вы учитесь и чем вы увлекаетесь.
Софья Федоренко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Что ж, я студентка первого курса БГУИРа. Это университет, где практически все...
Александр Стасевич:
То есть вы программист?
Софья Федоренко:
Да, учатся на программистов. Мне 18 лет, и на самом деле я много чем занималась, а вот моделинг как раз-таки меня обходил стороной. Я танцевала, пишу стихи, кстати, мне это нравится. Пишу дневники.
Алеся Алехнович:
Мне всегда было интересно, в какой момент возникает эта идея, мысль пойти на конкурс красоты? Что к этому вообще приводит? Может, вы пробовались уже в каких-то подобных мероприятиях? Или это прям первый, дебютный?
Александр Стасевич:
«Мисс Университет» бывает.
Софья Федоренко:
Да-да. Вот я, кстати, до него не дошла, потому что попала в «Мисс Минск». Еще с самого детства я всегда была выше своих сверстников, и поэтому все всегда говорили: иди в модельное, иди в модельное. Но когда мы приходили, ничего волшебного не случалось. Потом я переехала, я сама из Бреста, я переехала в Минск, поступила в университет. И так вышло, что просто на одной из репетиций «Студенческой осени» ко мне подошел проректор и сказал, дай-ка свой номерок, я тебя на «Мисс Минск» отправлю. Я посмеялась просто, восприняла это в шутку, ну и как-то это забылось. А потом через пару месяцев мне звонят и говорят, ну что, вы идете на кастинг? Я такая, какой кастинг?
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