Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты

Мы продолжаем знакомство с финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025». И сегодня в студии программы «Новое утро» Софья Федоренко.

Александр Стасевич, ведущий:

Софья, расскажите нам о себе, где вы учитесь и чем вы увлекаетесь. Софья Федоренко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Что ж, я студентка первого курса БГУИРа. Это университет, где практически все... Александр Стасевич:

То есть вы программист?

Софья Федоренко:

Да, учатся на программистов. Мне 18 лет, и на самом деле я много чем занималась, а вот моделинг как раз-таки меня обходил стороной. Я танцевала, пишу стихи, кстати, мне это нравится. Пишу дневники. Алеся Алехнович:

Мне всегда было интересно, в какой момент возникает эта идея, мысль пойти на конкурс красоты? Что к этому вообще приводит? Может, вы пробовались уже в каких-то подобных мероприятиях? Или это прям первый, дебютный? Александр Стасевич:

«Мисс Университет» бывает.