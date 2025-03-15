Прямой эфир

Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты

15 марта 2025 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы продолжаем знакомство с финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025».

И сегодня в студии программы «Новое утро» Софья Федоренко.

Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты-2

Александр Стасевич, ведущий:
Софья, расскажите нам о себе, где вы учитесь и чем вы увлекаетесь.

Софья Федоренко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Что ж, я студентка первого курса БГУИРа. Это университет, где практически все...

Александр Стасевич:
То есть вы программист?

Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты-4

Софья Федоренко:
Да, учатся на программистов. Мне 18 лет, и на самом деле я много чем занималась, а вот моделинг как раз-таки меня обходил стороной. Я танцевала, пишу стихи, кстати, мне это нравится. Пишу дневники.

Алеся Алехнович:
Мне всегда было интересно, в какой момент возникает эта идея, мысль пойти на конкурс красоты? Что к этому вообще приводит? Может, вы пробовались уже в каких-то подобных мероприятиях? Или это прям первый, дебютный?

Александр Стасевич:
«Мисс Университет» бывает.

Я восприняла это в шутку – финалистка «Мисс Минск» рассказала, как попала на главный конкурс красоты-6

Софья Федоренко:
Да-да. Вот я, кстати, до него не дошла, потому что попала в «Мисс Минск». Еще с самого детства я всегда была выше своих сверстников, и поэтому все всегда говорили: иди в модельное, иди в модельное. Но когда мы приходили, ничего волшебного не случалось. Потом я переехала, я сама из Бреста, я переехала в Минск, поступила в университет. И так вышло, что просто на одной из репетиций «Студенческой осени» ко мне подошел проректор и сказал, дай-ка свой номерок, я тебя на «Мисс Минск» отправлю. Я посмеялась просто, восприняла это в шутку, ну и как-то это забылось. А потом через пару месяцев мне звонят и говорят, ну что, вы идете на кастинг? Я такая, какой кастинг?

Подробности в видео.

# Мисс Минск # Алеся Алехнович # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 350 представителей молодёжи приняли участие в субботнике в Первомайском районе Минска
15 марта 2025 13:44

Свыше 350 представителей молодёжи приняли участие в субботнике в Первомайском районе Минска

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»
15 марта 2025 13:42

На улицы Минска возвращаются электросамокаты! Культуру и правила вождения обсудят в «Большом городе»

Кубраков на вручении первых паспортов: всегда и везде с гордостью несите звание гражданина Беларуси
15 марта 2025 13:39

Кубраков на вручении первых паспортов: всегда и везде с гордостью несите звание гражданина Беларуси