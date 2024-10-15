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Оружие и наркотики изъяли у жителя приграничья с Литвой

15 октября 2024 08:41
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Винтовки, ружье, патроны и марихуану изъяли у жителя белорусского приграничья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оружие и наркотики изъяли у жителя приграничья с Литвой-2

В населенном пункте Лынтупы Поставского района у одного из сельчан нашли незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов к ним и радиостанции. 

Также в доме была коробка с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Начата доследственная проверка.

# Оружие и боеприпасы

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