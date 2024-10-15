Оружие и наркотики изъяли у жителя приграничья с Литвой

Винтовки, ружье, патроны и марихуану изъяли у жителя белорусского приграничья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В населенном пункте Лынтупы Поставского района у одного из сельчан нашли незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов к ним и радиостанции.

Также в доме была коробка с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Начата доследственная проверка.