Лукашенко поздравил фармацевтов и микробиологов с профессиональным праздником
Жизнь и здоровье белорусов – наивысшая ценность и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, подчеркнул глава государства в поздравлении работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские лекарства поставляют в 24 страны мира. В этом году экспорт отечественной фармпродукции ожидается на уровне около 200 миллионов долларов. 90 % идет на рынки СНГ. Среди новых горизонтов страны Африки.
Сейчас прорабатываются варианты поставок в Зимбабве, Кению и Экваториальную Гвинею, также ведутся переговоры с Мозамбиком, Угандой и Ливией. Белорусские препараты пользуются спросом не только за счет качества, но и благодаря доступной цене.
Александр Жадан, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Сейчас мы выпускаем более 300 наименований лекарственных препаратов на рынки Республики Беларусь. Всего у нас в регистрационном удостоверении с учетом форм выпуска, дозировок более 700. В Беларуси и на экспорте. Если говорить о новых продуктах, ежегодно у нас выпускаются порядка 10 новых продуктов.
В нашей стране фармпроизводством занимаются 35 предприятий. Ежегодно они осваивают и регистрируют более полусотни лекарственных средств.