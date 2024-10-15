Лукашенко поздравил фармацевтов и микробиологов с профессиональным праздником

Жизнь и здоровье белорусов – наивысшая ценность и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, подчеркнул глава государства в поздравлении работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские лекарства поставляют в 24 страны мира. В этом году экспорт отечественной фармпродукции ожидается на уровне около 200 миллионов долларов. 90 % идет на рынки СНГ. Среди новых горизонтов страны Африки.

Сейчас прорабатываются варианты поставок в Зимбабве, Кению и Экваториальную Гвинею, также ведутся переговоры с Мозамбиком, Угандой и Ливией. Белорусские препараты пользуются спросом не только за счет качества, но и благодаря доступной цене.