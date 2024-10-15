Комитет госконтроля активно внедряет систему видеомониторинга на сельхозпредприятиях

Только в Могилевской области уже установлено более 340 камер, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за состоянием дел на фермах. Дистанционный контроль помогает выявлять нарушения в содержании животных: от недостатка кормов до выпойки телят молозивом. Кроме этого архив видеозаписей решает спорные вопросы.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления Комитета госконтроля Могилевской области: Плюсы очевидны, но главным заказчиком, главным заинтересованным лицом в использовании в работе этих камер, оснащении является непосредственно сельхозорганизация. И со временем даже работники, которые могут быть в принципе недовольны, что за ними постоянно возможен надзор-контроль, понимают, что в конечном счете свои трудовые обязательства все равно выполнять надлежащим образом придется. А это отразится на заработной плате, ее росте, за счет роста надоев, сокращения падежа.

Кирилл Лобанов, зоотехник сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Восход»:

Наличие камер упрощает работу, потому что можно удаленно из любой точки, находясь на одной ферме, можно узнать, как дела на другой обстоят. То есть дали какое-то задание, условно, и можно контролировать ход его выполнения.

С апреля этого года Комитет госконтроля Могилевской области провел мониторинг более 200 видеокамер в 46 хозяйствах. По его результатам органам власти и сельхозпредприятиям были направлены предложения об устранении нарушений. 16 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения. Большая часть их была оперативно устранена.





