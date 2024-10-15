Президент поздравил коллектив БМЗ с 40-летием со дня образования

Стальное сердце страны. Многотысячный коллектив Белорусского металлургического завода отмечает юбилей. С 40-летием со дня образования коллектив предприятия поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированный как мини-завод, БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним из самых известных брендов Беларуси, говорится в поздравлении.

Фундамент этих производственных достижений БМЗ – опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил глава государства. Освоение коллективом новых технологий, современное оборудование, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, новые рынки сбыта приносят стране миллиарды долларов экспортной выручки.