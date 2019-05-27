Какая IT-специальность становится востребованной в Беларуси

На просторах IT-рынка набирают популярность эксперты в области информационной безопасности. Кто эти люди и чем они занимаются, в чём тонкости этой непростой специальности?

В эпоху вездесущего Интернета и стремительно развивающихся технологий атаки мошенников становятся всё более манёвренными. Нападение злоумышленников на площадке Всемирной паутины может быть совершенно неожиданным и даже незаметным. Полностью пресечь такие незаконные нападки под силу экспертам в области информационной безопасности. Именно они занимаются защитой данных от жестоких набегов хакеров. Алексей, сотрудник компании по разработке программного обеспечения:

Атака может быть достаточно сложной и многоходовой, и может по времени растягиваться на крайне долгий период для того, чтобы злоумышленники получили профит, на который они рассчитывают.

В нашей стране эксперты в области информационной безопасности ещё только пытаются занять своё почетное место в IT-мире, но такие специалисты уже начинают появляться. Максим Мирончик, директор по развитию компании по разработке программного обеспечения, резидент Парка высоких технологий:

Белорусские компании тоже начали кто-то раньше, кто-то позже задумываться об этом и предлагать своим клиентам не только разработку операционной системы, но и проверку систем уже имеющихся, как сервис.

Что касается западных стран, то защитники такого профиля давно востребованы, а для их подготовки разработаны специальные программы обучения в университетах. Труд этих специалистов сложен и ответственен, порой даже опасен. Именно поэтому многие защитники информации предпочитают оставаться в тени, скрываясь под вуалью своего профессионализма. Максим Мирончик:

Ребята вольны делать всё, что хотят в рамках своей задачи: получить доступ либо обнаружить уязвимость. Каким образом они это будут делать, это полностью на их усмотрение, пока это оговорено контрактом.

Алексей:

В одной европейской стране на заправках не был изменен пароль по умолчанию и некоторые злоумышленники могли заправиться и перекачивать топливо в неограниченных объёмах. Им приходиться постоянно моделировать нестандартные ситуации доступа к данным, находить слабые места в программном обеспечении, самостоятельно прогнозировать стратегии и методы взлома, а после – предлагать способы защиты от потенциальной угрозы. Максим Мирончик:

Те компании, которые были когда-то сконцентрированы на функционале, на том, чтобы эти прикладные системы создать, теперь они всё больше задумываются, как обезопасить данные. Например, слив данных из банка затронет тысячи и тысячи людей. Если атаке подвергся аэропорт, нужно отложить десятки, сотни рейсов.