Организаторы – НАН и Министерство образования. В Минске прошёл молодёжный форум «Путь в науку»

Новости Беларуси. В Минске прошел молодежный форум «Путь в науку». Его участниками стали более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это аспиранты, магистранты и студенты ведущих вузов страны, а также школьники, ведущие научно-исследовательскую работу. Они представили свои разработки по различным направлениям: продовольствие, мясомолочная промышленность, а также медицинские и биологические проекты. На обозрение выставлены и образцы электротранспорта, а также беспилотников. В 2022 году форум прошел уже в третий раз, вместе с Академией наук участие в его организации приняло и Министерство образования.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: Если раньше говорили, что надо усилить связь науки и образования, то теперь она очень прочная, ее разорвать невозможно. Мы представим возможность ученым Министерства образования свободный бесплатный доступ к нашим информационным ресурсам (библиотеки, электронные ресурсы). И наши ученые будут иметь доступ к информационным ресурсам Министерства образования. Это позволит обмениваться информацией, быстрее проводить исследования, объемы информации, объемы анализа увеличивать.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Практически каждый третий исследователь – это молодой ученый, то есть в возрасте до 35 лет. Поэтому стоит говорить, что у нас достаточно молодой кадровый состав, молодые ученые работают по всем основным актуальным научным направлениям, которые существуют в белорусской науке, в мировой науке в целом. Постоянно наши академические разработки получают первые места.

«Путь в науку» – это еще и интенсивный курс лекций ведущих ученых Национальной академии наук. Главная цель форума – открыть новые возможности молодым людям, которые готовы приносить пользу нашей стране.