Международный фестиваль «Ретро-Минск-2017» собрал 150 редчайших экипажей со всего мира

Новости Беларуси. Когда авто не роскошь, а мечта. В Минске прошел фестиваль культовых автомобилей. Ретро-парад собрал 150 редчайших экипажей со всего мира. Своих «легенд» представили и белорусы.

На своей бронзовой ласточке Артурас прилетел из Литвы. Впрочем, в его коллекции ещё парочка таких же выносливых машин. Несмотря на то, что каждой перевалило уже за 60, эти модели ещё могут дать фору новичкам.

Для хозяина они – предмет особой гордости, ведь сохранились только у него, в единственном экземпляре.

Артурас Дунайтес, участник международного фестиваля «Ретро-Минск-2017» (Литва):

Такая одна. Практически аутентичное всё внутри оборудование. У нас есть награда за самую качественную реставрацию, запчасти оригинальные.

От пасторальных путешествий на дачу до светских выездов. Миниатюрные и гулливеровские кареты, признаются владельцы, ещё могут доставить не только в любую точку Минска, но и мира. За каждой малюткой и не совсем – своя уникальная история.

Праворульные и шестиколесные уже стали легендой.

Вот этот стильненький хот-род в 2010 году участвовал в гонках на соляных озёрах в Бонневиле, после чего его скоростные характеристики впечатлили нового автовладельца и он укатил на нём в Россию.