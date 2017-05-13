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Международный фестиваль «Ретро-Минск-2017» собрал 150 редчайших экипажей со всего мира

13 мая 2017 16:30
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Новости Беларуси. Когда авто не роскошь, а мечта. В Минске прошел фестиваль культовых автомобилей. Ретро-парад собрал 150 редчайших экипажей со всего мира. Своих «легенд» представили и белорусы.

Международный фестиваль «Ретро-Минск-2017» собрал 150 редчайших экипажей со всего мира-1

На своей бронзовой ласточке Артурас прилетел из Литвы. Впрочем, в его коллекции ещё парочка таких же выносливых машин. Несмотря на то, что каждой перевалило уже за 60, эти модели ещё могут дать фору новичкам.

Для хозяина они – предмет особой гордости, ведь сохранились только у него, в единственном экземпляре.

Артурас Дунайтес, участник международного фестиваля «Ретро-Минск-2017» (Литва):
Такая одна. Практически аутентичное всё внутри оборудование. У нас есть награда за самую качественную реставрацию, запчасти оригинальные.

От пасторальных путешествий на дачу до светских выездов. Миниатюрные и гулливеровские кареты, признаются владельцы, ещё могут доставить не только в любую точку Минска, но и мира. За каждой малюткой и не совсем – своя уникальная история.

Праворульные и шестиколесные уже стали легендой.

Вот этот стильненький хот-род в 2010 году участвовал в гонках на соляных озёрах в Бонневиле, после чего его скоростные характеристики впечатлили нового автовладельца и он укатил на нём в Россию. 

Международный фестиваль «Ретро-Минск-2017» собрал 150 редчайших экипажей со всего мира-4

Рёв моторов от королей скорости и напыщенность, кажется, которая, точно на конкурсе красоты.

Такие ралли на минских магистралях в буквальном смысле завораживают вот уже 10 год подряд.

Россия, Украина, Казахстан, Литва, Латвия, Финляндия, Эстония… В этом году к одному из самых зрелищных марафонов года в Минске подключилась Испания.     

Александр Шурин, организатор международного фестиваля «Ретро-Минск-2017»: 
У нас увеличивается количество стран и количество автомобилей, поэтому у нас очень жёсткий контроль и критерии приёма машин. Работает международная техническая комиссия в течение трёх месяцев.

В нашу страну примчались 150 редчайших экипажей из 40-ых и 70-ых.

Лоск, шик и, конечно же, эпатаж в каждом экземпляре. Своих «легенд» выгуляли и белорусы.  

Андрей Тарасенко, участник международного фестиваля «Ретро-Минск-2017» (Беларусь):
Сейчас у нас Ретро-Минск, летом будет Сандэй в Гродно и ещё летом Олдтаймер-ралли.

Международный фестиваль «Ретро-Минск-2017» собрал 150 редчайших экипажей со всего мира-7

И, как знать, возможно именно сегодня белорусы открыли для себя новое увлечение или, минимум, оставили на память фото с невероятными автомобилями, которые вряд ли где ещё можно будет увидеть. А в следующем году на фестивале ожидают ещё большее число участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Александр Шурин # Автомобили # Артурас Дунайтес # Андрей Тарасенко

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