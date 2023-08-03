«Организация потрясающая». Минск принимает иностранных спортсменов на II Игры стран СНГ

Новости Беларуси. Мы продолжаем встречать участников II Игр стран СНГ. Национальный аэропорт Минск принимает самолеты с иностранными спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром первыми в зоне прилета оказались представители Армении , вслед за ними встречали казахстанскую делегацию, в ее числе начинающие легкоатлеты. Для большинства из них впереди первый большой старт, а уже позади – дальняя дорога и напряженные тренировки.

Максим Санжев, участник II Игр стран СНГ: В первый раз приехал в Беларусь на такие соревнования. Ехали сюда пять часов с пересадкой. Настрой хороший.

Татьяна Назарова, старший тренер по резерву сборной Казахстана: Очень-очень доброжелательная атмосфера сразу. Организация, конечно, потрясающая, мы получили моментально аккредитацию. Пока все складывается очень благоприятно. Думаю, что и дальше будем получать точно такие же положительные эмоции.

В национальном аэропорту делегации встречают волонтеры. Сегодня их работает более 30. В основном это будущие тренеры – студенты Белорусского государственного университета физической культуры.

Ксения Ищак, волонтер:

Мы сами спортсмены, поэтому нам интересно, к тому же соревнования такого масштаба. Я, например, впервые, но поскольку у меня был опыт, влилась очень легко. Всех встречаем позитивно, потому что по одежке судят. Так что улыбка, и заряжаем их настроением.

Сегодня также ожидается прилет участников соревнований из Узбекистана, Монголии, Египта.