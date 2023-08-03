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ГУБОПиК за взятки задержал директора витебского предприятия

03 августа 2023 08:53
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Новости Беларуси. Благоустраивать Витебск было дано не каждому. За взятки задержан директор предприятия, которое отвечало за эти работы в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГУБОПиК за взятки задержал директора витебского предприятия-1

По версии милиции, 62-летний руководитель передавал ряд проектов на субподряд в фирму своего знакомого. Он тоже оказался за решеткой.

ГУБОПиК за взятки задержал директора витебского предприятия-4

Андрей Зверев, начальник отдела седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Криминальную сделку между директором одного из предприятий Витебска и его знакомого сорвали сотрудники ГУБОПиК области. 62-летний руководитель из корыстных побуждений за благоприятное решение вопроса по заключению договора принял у 41-летнего витебчанина 2,5 тысячи рублей. По имеющейся у сотрудников милиции информации, деньги были предназначены за предоставление объемов работ и своевременную оплату. Подозреваемый давно знал взяткодателя и через него заключил субподрядный договор с организацией, которую тот представлял. Деньги предназначались в качестве оплаты за покровительство при выборе исполнителя работ.

ГУБОПиК за взятки задержал директора витебского предприятия-7

По данному факту возбуждены уголовные дела. Следствию известно о четырех случаях передачи взятки.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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