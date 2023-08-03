ГУБОПиК за взятки задержал директора витебского предприятия

Новости Беларуси. Благоустраивать Витебск было дано не каждому. За взятки задержан директор предприятия, которое отвечало за эти работы в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Зверев, начальник отдела седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

Криминальную сделку между директором одного из предприятий Витебска и его знакомого сорвали сотрудники ГУБОПиК области. 62-летний руководитель из корыстных побуждений за благоприятное решение вопроса по заключению договора принял у 41-летнего витебчанина 2,5 тысячи рублей. По имеющейся у сотрудников милиции информации, деньги были предназначены за предоставление объемов работ и своевременную оплату. Подозреваемый давно знал взяткодателя и через него заключил субподрядный договор с организацией, которую тот представлял. Деньги предназначались в качестве оплаты за покровительство при выборе исполнителя работ.