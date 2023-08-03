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Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске

03 августа 2023 09:03
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Новости Беларуси. Когда прямо с трапа самолета ощущаешь белорусское гостеприимство. Страна продолжает встречать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске-1

В национальный аэропорт Минск первый борт 3 августа прилетел из Армении. Боксеры, дзюдоисты, атлеты и волейболисты уже готовы покорять белорусские арены. Среди них как титулованные спортсмены, так и те, кто на таких масштабных состязаниях впервые.

Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске-4

Давид Симунян, участник II Игр стран СНГ:
Первые игры были очень интересные. Думаю, эти будут еще лучше. Считаю, что по рейтингу они даже выше, чем чемпионат Европы. Нацелен забрать золото.

Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске-7

В национальном аэропорту делегации встречают волонтеры. Они помогают участникам с аккредитацией и другими организационными вопросами. Сегодня также ожидается прилет спортивных команд из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Египта и других стран.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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