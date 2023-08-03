Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске

Новости Беларуси. Когда прямо с трапа самолета ощущаешь белорусское гостеприимство. Страна продолжает встречать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальный аэропорт Минск первый борт 3 августа прилетел из Армении. Боксеры, дзюдоисты, атлеты и волейболисты уже готовы покорять белорусские арены. Среди них как титулованные спортсмены, так и те, кто на таких масштабных состязаниях впервые.

Давид Симунян, участник II Игр стран СНГ:

Первые игры были очень интересные. Думаю, эти будут еще лучше. Считаю, что по рейтингу они даже выше, чем чемпионат Европы. Нацелен забрать золото.