Участников II Игр стран СНГ из Армении встретили в Минске

Новости Беларуси. Когда прямо с трапа самолета ощущаешь белорусское гостеприимство. Страна продолжает встречать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда прямо с трапа самолета ощущаешь белорусское гостеприимство. Страна продолжает встречать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В национальный аэропорт Минск первый борт 3 августа прилетел из Армении. Боксеры, дзюдоисты, атлеты и волейболисты уже готовы покорять белорусские арены. Среди них как титулованные спортсмены, так и те, кто на таких масштабных состязаниях впервые.
Давид Симунян, участник II Игр стран СНГ:
Первые игры были очень интересные. Думаю, эти будут еще лучше. Считаю, что по рейтингу они даже выше, чем чемпионат Европы. Нацелен забрать золото.
В национальном аэропорту делегации встречают волонтеры. Они помогают участникам с аккредитацией и другими организационными вопросами. Сегодня также ожидается прилет спортивных команд из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Египта и других стран.