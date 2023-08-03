Динамика положительная – в Лиде и Островце проверили состояние медучреждений

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вопрос инфекционной безопасности – это достаточно комплексная штука. Если взять гигиену рук, это достаточно легко решается. А вот если взять дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, то она зачастую требует и оборудования, которое для этого должно быть закуплено. Потому что, да, существует возможность ручной дезинфекции, но за счет нее удлиняется время, а соответственно падает доступность. И каждая из этих вещей всегда тянет за собой что-то.