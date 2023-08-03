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Динамика положительная – в Лиде и Островце проверили состояние медучреждений

03 августа 2023 10:37
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Новости Беларуси. Мониторинговая группа, созданная по распоряжению главы государства, оценила работу системы здравоохранения Гродненской области. В поле зрения были межрайонные медицинские центры в Лиде и Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динамика положительная – в Лиде и Островце проверили состояние медучреждений-1

Мониторингу подверглись санитарно-техническое состояние, образовательные компоненты, вопросы информатизации. В целом была отмечена положительная динамика развития системы здравоохранения. Стоит заметить, эксперты не впервые посещают Гродненский регион. Больницы, поликлиники, ФАПы – порядка 10 объектов ранее прошли проверку. Работа по устранению выявленных недостатков решается эффективно, но больные вопросы все же остаются.

Динамика положительная – в Лиде и Островце проверили состояние медучреждений-4

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вопрос инфекционной безопасности – это достаточно комплексная штука. Если взять гигиену рук, это достаточно легко решается. А вот если взять дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, то она зачастую требует и оборудования, которое для этого должно быть закуплено. Потому что, да, существует возможность ручной дезинфекции, но за счет нее удлиняется время, а соответственно падает доступность. И каждая из этих вещей всегда тянет за собой что-то.

Динамика положительная – в Лиде и Островце проверили состояние медучреждений-7

Рабочая группа отмечает серьезное продвижение вперед. Число замечаний сокращается, приобретается необходимое оборудование и новый автотранспорт. Обучение специалистов как в столице, так и регионах ведется постоянно. Делается все, чтобы медицинская помощь оказывалась по высшим стандартам качества.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Юрий Горбич # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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