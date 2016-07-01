Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси: по югу ожидается до +34ºC

Новости Беларуси. 34 градуса тепла ожидается 1 июля на юге Беларуси. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах столбик термометра поднимется до 32 градусов.

Особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди. Специалисты советуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В то же время нужно пить побольше воды.

Что же касается продуктов питания, то не стоит покупать их с рук, так как при высокой температуре размножаются бактерии.

Также рекомендуют ограничить длительные поездки на авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.