Аэропорт Гомеля приобретает популярность среди европейских авиакомпаний

Новости Беларуси. А в Гомеле 29 ноября лётная погода. Аэропорт этого областного центра приобретает популярность среди европейских авиакомпаний. Интерес к воздушной гавани вырос после закрытия авиасообщения между Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компании, осуществляющие перевозки пассажиров между государствами, нашли выход в Гомеле. Он ближе всех городов находится к границам двух государств.

Схемой уже воспользовались авиакомпании из Австрии, Германии, Мальты, Катара, Сербии, Словении. По сравнению с ноябрём прошлого года число принятых в Гомеле чартеров в этом месяце увеличилось почти в 10 раз. В основном это небольшие воздушные суда с пятью-шестью пассажирами на борту.

Павел Новосёлов, начальник гомельского филиала предприятия «Белаэронавигация»:

Нам выгодны такие полеты. Мы их обслуживаем, они платят нам деньги. В первую очередь, они нам производят оплату за такую услугу, как «взлёт-посадка» и за обслуживание пассажиров. Если они запросят еще какие-то услуги, например, заправку топлива - мы тоже это осуществляем, мы за это берем тоже дополнительные деньги.