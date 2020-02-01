Ждать морозов или ранней весны? Народные приметы на неделю с 3 по 9 февраля

3 февраля – Максим-утешитель. Если в этот день яркая заря, скоро ударят морозы. А ясная погода за окном предвещает раннюю весну, рассказали в программе «Плюс-минус».

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

4 февраля – Тимофей-полузимник. По старому стилю, к этому времени зима прожила половину своего срока. Если в полдень солнце видно, весна будет ранняя. А если метель – вся неделя снежная будет.

7 февраля – Григорий-весноуказатель. Какой день до обеда – такая зима будет до Рождества. А если снег выпадет – осень будет затяжной.