Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Австрии: нас настраивают друг против друга, важно сохранить отношения

Новости Беларуси. Нас пробуют настроить друг против друга, но важно сохранить отношения. Александр Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он берет начало в 1943-м. Тогда страна провозгласила о своем вечном нейтралитете. «Эта идея положена в основу внешней и внутренней политики Австрии и приобретает особое значение в нынешние тревожные времена», – говорится в поздравлении нашего Президента.