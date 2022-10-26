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Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Австрии: нас настраивают друг против друга, важно сохранить отношения

26 октября 2022 08:02
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Новости Беларуси. Нас пробуют настроить друг против друга, но важно сохранить отношения. Александр Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он берет начало в 1943-м. Тогда страна провозгласила о своем вечном нейтралитете. «Эта идея положена в основу внешней и внутренней политики Австрии и приобретает особое значение в нынешние тревожные времена», – говорится в поздравлении нашего Президента.

Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Австрии: нас настраивают друг против друга, важно сохранить отношения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь и Австрию объединяют не только 30 лет дипломатических отношений, развития экономических, культурных, гуманитарных связей, но и более глубокие исторические контакты. Мы хорошо помним помощь нашим детям, которые пострадали от чернобыльской аварии. Позитивно оцениваем многолетнюю работу австрийского бизнеса в Беларуси. Сегодня, когда нас пробуют разграничить и настроить друг против друга, как никогда важно сохранить и укрепить наши отношения во всех сферах жизни. Беларусь готова к продолжению сотрудничества с Австрией на пользу обеих стран.

# Беларусь-Австрия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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