Оранжевый уровень опасности из-за снегопада и порывистого ветра объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Снегопад и порывистый ветер ожидаются 10 января в Беларуси. Из-за этого объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большей части территории страны пройдут осадки – снег с дождем и даже метель. Температура воздуха будет колебаться от -6 градусов до +4. На дорогах местами гололедица. По восточной половине ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

МЧС предупреждает: находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, опасно укрываться под деревьями. Осторожными и внимательными призывают быть и автомобилистов.