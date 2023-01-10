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Оранжевый уровень опасности из-за снегопада и порывистого ветра объявлен в Беларуси

10 января 2023 07:05
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Новости Беларуси. Снегопад и порывистый ветер ожидаются 10 января в Беларуси. Из-за этого объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за снегопада и порывистого ветра объявлен в Беларуси-1

На большей части территории страны пройдут осадки – снег с дождем и даже метель. Температура воздуха будет колебаться от -6 градусов до +4. На дорогах местами гололедица. По восточной половине ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

МЧС предупреждает: находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, опасно укрываться под деревьями. Осторожными и внимательными призывают быть и автомобилистов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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