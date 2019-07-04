«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

В красочную площадку для отдыха двор жители дома № 56 на Плеханова превратили самостоятельно. Начинали «зеленое дело» ради участия в конкурсе на лучшее благоустройство, но быстро поняли, что облагораживать территорию нужно в первую очередь для здоровья детей.

Татьяна Савченко, председатель ЖСПК:

Когда людей просили: «Помогите!», все говорили так: «Не откажем. Пусть я не умею, но вы скажите – что, и я буду делать». Людей нужно шевелить.

У нас был такой субботник в апреле, что я такого не помню. Я в этом доме живу 12 лет и не помню, чтобы мы так дружно выходили, что-то копали, чистили, цветники разбивали. Сейчас цветники в тех местах, где их не было до этого.