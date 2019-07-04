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«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

04 июля 2019 19:36
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Новости Беларуси. Уют своими руками. Жители Серебрянки благоустроили двор за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В красочную площадку для отдыха двор жители дома № 56 на Плеханова превратили самостоятельно. Начинали «зеленое дело» ради участия в конкурсе на лучшее благоустройство, но быстро поняли, что облагораживать территорию нужно в первую очередь для здоровья детей.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор -1

Здесь появились игровые зоны и экологическая тропа. Возле каждого подъезда разбили клумбы, высадили экзотические растения. А скучные стены украсили рисунками маленьких соседей.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор -4

Татьяна Савченко, председатель ЖСПК:
Когда людей просили: «Помогите!», все говорили так: «Не откажем. Пусть я не умею, но вы скажите – что, и я буду делать». Людей нужно шевелить.

У нас был такой субботник в апреле, что я такого не помню. Я в этом доме живу 12 лет и не помню, чтобы мы так дружно выходили, что-то копали, чистили, цветники разбивали. Сейчас цветники в тех местах, где их не было до этого.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор -7

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор -9

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор -11

# Озеленение # общество # Фотофакт

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