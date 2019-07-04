Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне

Новости Беларуси. Обратная сторона чистого города. Минчан приглашают на экскурсию на самый большой мусорный полигон. Бесплатные туры по столичной свалке вдохновят каждого не только сортировать мусор, но и использовать сырье повторно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждая экскурсия на Тростенецкий полигон рассчитана на 40 добровольцев. Они также смогут посетить сортировочный завод, где пластиковую упаковку перерабатывают в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи. Организаторы подготовили и модный экопоказ. Последняя экскурсия пройдет 6 июля.