В Минске на базе физкультурно-оздоровительных комплексов создадут туристические клубы для трудных подростков

Новости Беларуси, Минск. Трудным подросткам предлагают наметить спортивные ориентиры в современных кружках по интересам. В планах также бесплатное посещение катков, бассейнов и теннисных кортов.

«Нет» опасному образу жизни на спортивных дистанциях за последние годы сказали более тысячи несовершеннолетних правонарушителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Герасименко, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Основная причина попадания детей в конфликт с законом – это их незанятость в свободное от учебы время. Поэтому актуальным сегодня является вопрос вовлечения их в организованные формы досуговой деятельности. Если говорить о спорте, то для таких подростков, занятие спортом является хорошей альтернативой.