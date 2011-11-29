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В Калининградской области введена в режим боевой готовности новейшая радиолокационная система «Воронеж ДМ»

29 ноября 2011 17:40
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Новости России, Калининградская область. Приказ отдал президент России Дмитрий Медведев.

На такие меры официальная Москва пошла в ответ на последние и агрессивные шаги США по развертыванию элементов ПРО в Европе. Российский президент  также поручил военным разработать меры, обеспечивающие разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, Дмитрий Медведев обратил внимание, на то, что Россия вообще может выйти из Договора по СНВ и отказаться от разоружения.

Между тем, Медведев в своем заявлении 23 ноября, добавил, что действия России должны активизировать диалог по продвижению ПРО. Однако Вашингтон и Брюссель заявили, что не собираются изменять свои планы.

# общество

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