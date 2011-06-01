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Опрос. Какие качества развивать в детях, чтобы они выросли талантливыми и разносторонними

01 июня 2011 18:20
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В нашем традиционном опросе мы узнали у минчан, какие качества нужно развивать в детях, чтобы они выросли талантливыми и разносторонними личностями.
# общество # Опрос минчан

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