Опрос. Какие качества развивать в детях, чтобы они выросли талантливыми и разносторонними

Телеканал СТВ устроил праздник воспитанникам детского дома №2 в День защиты детей

О том, что сегодня по всему миру отмечают День детей, воспитанники минского детского дома №2, конечно, знают. Воспитатели говорят об этом с самого утра. Однако у малышей, конечно, собственный праздник. И главный повод для радости — это подарки.