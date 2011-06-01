Опрос. Какие качества развивать в детях, чтобы они выросли талантливыми и разносторонними

О том, что сегодня по всему миру отмечают День детей, воспитанники минского детского дома №2, конечно, знают. Воспитатели говорят об этом с самого утра. Однако у малышей, конечно, собственный праздник. И главный повод для радости — это подарки.
1 июня в Беларуси завершается очередной этап вступительной компании. Абитуриенты использовали последнюю возможность зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования.
На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Ирина Соловьева, заместитель начальника Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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