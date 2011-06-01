Детские лагеря в Беларуси

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Ирина Соловьева, заместитель начальника Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Ирина Соловьева:

В Минске 38 лагерей, которые за одну смену стабильно могут принять до 10 тысяч детей. Этого количества лагерей нам хватает. Кроме стационарных оздоровительных лагерей, мы арендуем санаторно-курортные базы оздоровительных организаций по всей республике, в которых организуются профильные лагеря. Дети также едут в палаточные лагеря и лагеря дневного пребывания.

Первый загородный лагерь открылся 30 мая. Все лагеря дневного пребывания открываются 1 июня. По 7 июня у нас все лагеря будут открыты. Заканчивается сезон детских лагерей 31 августа. В соответствии с законодательством, в детских лагерях могут отдыхать дети от 6 до 18 лет.

Подростки предпочитают палаточные лагеря, дети помладше — стационарные или лагеря с дневным пребыванием, поскольку ребенку не нужно уезжать из дома, он более адаптирован — утром идет в лагерь, а вечером возвращается в семью.

В 2011 году на подготовку лагерей из средств Мингорисполкома направлено 2 млрд 890 млн рублей.

Что представляют собой палаточные лагеря?

Ирина Соловьева:

Палаточные лагеря бывают стационарными и передвижными, когда дети двигаются по какому-либо маршруту. Как правило, эти лагеря профильные — для экологов, юных цветоводов, ботаников. Такие лагеря организовывают управления образования на местах.

В палаточных лагерях в 2011 году мы планируем оздоровить более 9 тысяч школьников Минска.

Сколько стоит путевка в детский лагерь в Беларуси в 2011 году?

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