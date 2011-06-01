Завершена регистрация на ЦТ в Беларуси — итоги

1 июня в Беларуси завершается очередной этап вступительной компании. Абитуриенты использовали последнюю возможность зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования.

Желающих пройти испытания в этом году оказалось меньше, чем в прошлом — около 150 тысяч человек. Вступительную компанию-2011, благодаря единой системе регистрации, уже называют самой модернизированной.

Так уж получилось, что для Алены последний день регистрации совпал с первым выходным. Девушка радуется, что не пришлось отпрашиваться с работы, а еще, что в такую погоду не довелось спрашивать «Кто крайний?» в очереди.

Отдельные абитуриенты, которые регистрировались сегодня, наверняка подумали, что точно ошиблись дверью. Даже в Белгосуниверситете не то что очередей — потенциальных студентов почти-то не было. Таким «разгрузочным» последний день здесь давно не регистрировали.

Единая система электронной регистрации для абитуриента — по сути тот же принцип «одного окна». Зарегистрироваться на ЦТ можно в любой ВУЗ из любого уголка Беларуси. То есть выпускник может без проблем записаться, к примеру, в Витебске, на прохождение испытания в Минске. Система работает лишь первый год, но уже на 100% себя оправдывает.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний:

Абитуриент в этом году мог зарегистрироваться гораздо быстрее. На регистрацию каждого абитуриента затрачивалось не более 5 минут.

Система безопасности работает без поправок на сезон и время суток. Наблюдение за помещениями, в которых тесты побывают на всех этапах, не прекращается 24 часа.

В РИКЗ что ни шкаф, то с новой летней коллекцией тестов. Правда, пробраться к эксклюзивному гардеробу могут только определенные сотрудники, и то лишь вчетвером. Открыть сейф в одиночку не может даже директор института. Зато он же в режиме онлайн наблюдает за тем, как завершается регистрация на прохождение тестов. И даже может увидеть, насколько популярен номер 13, который висит над компьютером конкретного оператора.

Регистрацию для прохождения централизованного тестирования прошли около 150 тысяч человек. Среди предметов лидируют математика и русский, однако первым испытанием станет белорусский язык. Его абитуриентам предстоит сдавать 14 июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».