Телеканал СТВ устроил праздник воспитанникам детского дома №2 в День защиты детей

О том, что сегодня по всему миру отмечают День детей, воспитанники минского детского дома №2, конечно, знают. Воспитатели говорят об этом с самого утра. Однако у малышей, конечно, собственный праздник. И главный повод для радости — это подарки.

К празднику решил присоединиться и наш телеканал. Для воспитанников детского дома, над которым СТВ шефствует не один год, ведущие подготовили подарки, сюрпризы. К детям пришли и кукольные телегерои.

Мороженное и новая обувь — конечно, до полного счастья еще далеко. Но для воспитанников детского дома эти подарки — большое событие. Они искренне благодарят взрослых, но по-прежнему ждут того, чего за деньги не купишь.

Жан Кодеба, ведущий СТВ:

От нас, от взрослых нужно всего-то ничего — только чуточку внимания, нашего внимания. И я считаю, что чем больше оно будет к детям, тем счастливее они будут.

Стать немного счастливее малышам помогали в этот день во всех регионах. Пока в столице праздновали открытие нового детского сада, в Витебской области отмечала новоселье многодетная семья Анны и Евгения.

Тепло и уютно в этом детском доме семейного типа теперь будет всегда. Ведь у папы Евгения немного-немало — аж семь детей. Пока знакомые и друзья завидуют счастливому отцу, в семье ждут пополнения.

Что это такое — жить в собственной комнате — Павел и младший брат Ваня никогда не знали. Однако благодаря приемным родителям теперь у них есть и отдельная комната, и семья.

Свой рецепт детского счастья открыли сегодня и в Минске. Вместо обычных подарков во Фрунзенском районе столицы в канун праздника малышам и их родителям вручили символичный ключ от детского сада.

Новая мебель, новое оборудование, новые игрушки. Даже не скажешь, что этому саду более 40 лет. Чтобы вдохнуть новую жизнь в дошкольное учреждение, строителям потребовалось два года.

Чтобы раньше отвести ребенка в детский сад, нужны были недетские усилия. Добираться в соседний микрорайон в час-пик приходилось почти ежедневно. Теперь игровая площадка видна прямо из окна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телеканал СТВ устроил праздник в детском доме №2