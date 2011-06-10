Опрос. Чем минчанам запомнились их выпускные вечера?

О том, что закупать любимые продукты на привычной торговой точке можно будет еще несколько месяцев, минчан предупредили.
Там продолжается строительство ливневой канализации на участке от улицы Плеханова до Малинина.
На вывоз некоторых белорусских товаров, в частности это касается топлива, для защиты внутреннего рынка принято решение о вводе пошлин. Ограничения коснутся и случаев преднамеренного вывоза топлива белорусскими гражданами.
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