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Опрос. Чем минчанам запомнились их выпускные вечера?

10 июня 2011 18:08
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В нашем традиционном опросе мы узнали, чем минчанам запомнились их выпускные вечера?Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, чем им запомнились их выпускные вечера.
# общество # Опрос минчан # Выпускной-2012 # Выпускной в Беларуси

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