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Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооружённых Силах

26 января 2026 06:20
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В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Ее ход на личном контроле держит Президент. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом предъявляет особые требования к армии. Как подчеркивает Президент, в Беларуси готовятся к войне, но только чтобы ее не допустить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооружённых Силах-2

При нынешней проверке выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.

Сейчас экзамен держит отдельный механизированный батальон. Госсекретариатом Совета безопасности оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава. На контрольные занятия вынесены два норматива: на выносливость – пятикилометровый марш-бросок в составе подразделения и на силу – подтягивания на перекладине.

Президент Беларуси лично приводит воинские части в боевую готовность – Вольфович.

Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооружённых Силах-4

Сергей Брезинский, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены в силовой подготовке. Несмотря на те мероприятия, которые были проведены на сложные погодные условия, уровень силы личного состава отдельного механизированного батальона находится на достойном состоянии. Главное, что у военнослужащих есть высокий боевой дух и желание показать наилучшие результаты.

Напомним, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Главнокомандующего началась 16 января. Первой испытание прошла воинская часть технического обеспечения – одна из крупнейших в Вооруженных Силах, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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