Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооружённых Силах

В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Ее ход на личном контроле держит Президент. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом предъявляет особые требования к армии. Как подчеркивает Президент, в Беларуси готовятся к войне, но только чтобы ее не допустить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При нынешней проверке выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.

Сейчас экзамен держит отдельный механизированный батальон. Госсекретариатом Совета безопасности оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава. На контрольные занятия вынесены два норматива: на выносливость – пятикилометровый марш-бросок в составе подразделения и на силу – подтягивания на перекладине.