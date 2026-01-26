Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооружённых Силах
В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Ее ход на личном контроле держит Президент. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом предъявляет особые требования к армии. Как подчеркивает Президент, в Беларуси готовятся к войне, но только чтобы ее не допустить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При нынешней проверке выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.
Сейчас экзамен держит отдельный механизированный батальон. Госсекретариатом Совета безопасности оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава. На контрольные занятия вынесены два норматива: на выносливость – пятикилометровый марш-бросок в составе подразделения и на силу – подтягивания на перекладине.
Президент Беларуси лично приводит воинские части в боевую готовность – Вольфович.
Сергей Брезинский, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены в силовой подготовке. Несмотря на те мероприятия, которые были проведены на сложные погодные условия, уровень силы личного состава отдельного механизированного батальона находится на достойном состоянии. Главное, что у военнослужащих есть высокий боевой дух и желание показать наилучшие результаты.
Напомним, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Главнокомандующего началась 16 января. Первой испытание прошла воинская часть технического обеспечения – одна из крупнейших в Вооруженных Силах, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.