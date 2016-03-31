Оплата коммунальных услуг: в Гомеле «жировки» расшифровывают по телефону

Новости Беларуси. В Гомеле «жировки» отныне расшифровывают по телефону. На все вопросы жителей отвечают сотрудники расчётно-справочных центров и всех подразделений ЖКХ. В день здесь раздается до полутора тысяч вопросов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о том, как проходит коммунальный ликбез.

Коммунальные услуги за февраль Марина оплатила сразу, как пришла «жировка», по принципу «сколько написано». Желание самой разобраться, что к чему, подстегнул всеобщий ажиотаж вокруг коммунального вопроса.

Марина Семченко, житель Гомеля:

Все хотят знать, за что они платят. И позвонив на горячую линию, можно услышать чёткий и ясный ответ на этот вопрос.

В день на телефоны горячих линий ЖКХ в Гомеле обращается до полутора тысяч горожан. Самая жаркая пора – неделя после получения «жировок».

Валентин Редюк, заместитель генерального директора коммунального предприятия «Гомельское городское ЖКХ»:

Люди хотят знать, за что они платят. Достаточно активно сейчас работают наши специалисты по разъяснению. Мы организовали горячие линии в городском ЖКХ.

К полутора тысячам позвонивших ежедневно прибавляется не меньше тысячи лично пришедших разобраться в цифрах и тарифах. В расчётно-кассовых центрах готовы считать, объяснять и показывать.

Лариса Будникова, житель Гомеля:

Мне объяснили, какая в январе была, какую уже сейчас я оплатила. Потому мне теперь понятно, что тариф понижен.

А вот Виктор Васильевич сам привык перепроверять в «жировке» каждую запятую. И другим объяснить, что к чему, не против. Полтора десятка лет на добровольных началах он возглавляет домовой комитет. Главная цель пенсионера: убедить жильцов самим считать свои деньги.

Виктор Шувалов, председатель домового комитета:

Есть еще пассивность самих жителей. Ведь многие не вникают. Особенно те, которые работают. Я им говорю: вот будете пенсионерами, вас сама жизнь заставит вникать в эти «жировик», откуда берутся эти цифры и так далее.

Виктор Васильевич констатирует: в его девятиэтажке интерес к подсчётам в этом месяце упал пропорционально снижению сумм в коммунальных счетах. Однако не теряет надежды, что когда-нибудь каждый белорус сможет безошибочно объяснить любую цифру в «жировке».