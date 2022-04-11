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Можно будет провести чемпионат страны по футболу или лёгкой атлетике. К юбилею БГУФК откроют обновлённый стадион

11 апреля 2022 19:28
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Новости Беларуси. Реконструкция с полной модернизацией стадиона. Футбольное поле планируют открыть к юбилею университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно будет провести чемпионат страны по футболу или лёгкой атлетике. К юбилею БГУФК откроют обновлённый стадион-1

На стадионе будут проводить тренировочные занятия и игры по футболу. Также здесь появится восемь беговых дорожек на 400 метров для занятий по легкой атлетике. Строительство объекта завершат этой осенью.

Можно будет провести чемпионат страны по футболу или лёгкой атлетике. К юбилею БГУФК откроют обновлённый стадион-4

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
У нас появятся возможности для проведения таких соревнований, как чемпионат страны по футболу и по видам легкой атлетики.

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Репкин # Фотофакт

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