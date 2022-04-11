Можно будет провести чемпионат страны по футболу или лёгкой атлетике. К юбилею БГУФК откроют обновлённый стадион

Новости Беларуси. Реконструкция с полной модернизацией стадиона. Футбольное поле планируют открыть к юбилею университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На стадионе будут проводить тренировочные занятия и игры по футболу. Также здесь появится восемь беговых дорожек на 400 метров для занятий по легкой атлетике. Строительство объекта завершат этой осенью.