Можно будет провести чемпионат страны по футболу или лёгкой атлетике. К юбилею БГУФК откроют обновлённый стадион

Новости Беларуси. Реконструкция с полной модернизацией стадиона. Футбольное поле планируют открыть к юбилею университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Реконструкция с полной модернизацией стадиона. Футбольное поле планируют открыть к юбилею университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На стадионе будут проводить тренировочные занятия и игры по футболу. Также здесь появится восемь беговых дорожек на 400 метров для занятий по легкой атлетике. Строительство объекта завершат этой осенью.
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
У нас появятся возможности для проведения таких соревнований, как чемпионат страны по футболу и по видам легкой атлетики.