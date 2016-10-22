Оперативное искусство, физическая, тактическая и огневая подготовка: Президент Беларуси проверил профессиональный уровень офицерского состава

Чтобы сохранить мир в стране, нужна хорошая армия – как говорится, чтобы не сунулись! А если будут попытки военного вмешательства или раздуть, например, гражданскую войну – пресечь их на корню! Потом уже остановить маховик – как в Украине, например, – чрезвычайно сложно… Сильное оружие – серьезный аргумент, но и сильные люди армии нужны. Президент Лукашенко на неделе лично выехал на Обуз-Лесновский полигон и проверил профессиональный уровень офицерского состава. Юлия Бешанова рассказывает.

Обуз-Лесновский военный полигон. Среди военнослужащих – полевая академия. Именно здесь экзамен на боеспособность держали офицеры. Оперативное искусство, физическая, тактическая, огневая подготовка каждого, кто носит погоны, – вот что в целом определяет боевые качества Вооруженных Сил. Тогда и техника не подведет. Потому к подготовке кадров – самое пристальное внимание. Молодых офицеров готовят по 123 специальностям. Система работает, но нуждается в серьезной, точечной дошлифовке.

Станислав Зась, госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Не в полной мере по нашей оценке учитывается опыт локальных войн, последних конфликтов. Суть в чем – эти войны (допустим, в Ливии, на Украине боевые действия) шли в городах и за города воевали. То есть нам надо сейчас акцент делать на боевой подготовке наших войск на бой в городе. Да, в Вооруженных Силах сделан определенный поворот в сторону этой реалии, но в полной мере это не нашло отражения в учебном процессе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану оспаривать, что система существует, но что эту систему мы не встряхивали давно и не приспособили к современной войне, это факт. Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами и с преподавателями. Надо посмотреть на преподавателей, надо действительно брать преподавателями подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне. Надо все проанализировать, вычистить из программ ненужное, сроки обучения сделать вменяемыми, чтобы люди не приходили и не отдыхали, посмотреть на заочную форму обучения, что это за заочная форма обучения, нужна ли она. Офицеры критикуют ее.

Душа и хребет армии – офицерский корпус. А потому в военных учебных заведениях должны учить не только стрелять, водить БМП или командовать взводом. Главное – тот самый боевой дух, который по цепочки передается от старшего по званию каждому солдату. Армия должна опираться на офицерский состав. Глава государства возлагает большие надежды.

Александр Лукашенко:

Самое страшное, что ненавижу и боюсь, это опять же – деньги большие, формализм. Я же знаю армию, я сам там был. Вы делайте так, чтобы офицеров можно было проверить. Я не говорю, что они вундеркины у вас должны быть. Я понимаю, какой должен быть офицер, опять же – сам бегал, прыгал, подтягивался, с солдатами занимался и так далее. Я знаю от жизни, какой должен быть офицер, сделайте его таким.

Еще несколько лет назад уверенно звучали голоса скептиков о неразумности больших трат на современное переоснащении армии. Сегодня все доводы рассыпаются перед необходимостью сохранить мир. Беларусь закупила в России дюжину новых крылатых боевых машин. Модернизированный Ми-8 – вертолет, который проверен временем. Главе государства показали два экземпляра. Один из них предназначен для выполнения поисково-спасательных задач, а второй вертолет – транспортно-боевой.

Не шум винтов, но рев танков. Самые важные боевые навыки военнослужащих оценивают на полигоне. На огневой рубеж выходят офицеры. Это практический этап масштабного экзамена для командного состава.

800 лошадиных сил под броней с легкостью бросают вперед 45-тонную машину. Мишени появляются внезапно, на разных расстояниях – ориентироваться нужно мгновенно. Все элементы боя объединяются в одном зачетном упражнении.

Дмитрий Куколев, начальник штаба 7-ого отдельного танкового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сложность этого упражнения заключается в том, что стрельба ведется со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. После чего перемещаемся на две огневые позиции и ведем огонь из пулемета.

Предстояло продемонстрировать и насколько хорошо военнослужащие умеют поражать цели из стрелкового оружия. Под занавес проверки – тест на управление боевыми машинами пехоты. К этому итоговому смотру военнослужащие готовились целый год. Учения, тактические и теоретические занятия – всего проведено больше сотни мероприятий, как в Беларуси, так и за ее пределами.

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Контрольные занятия, которые сейчас идут, они идут по плану. Результаты, которые показывают офицеры, в целом на хорошо и отлично.

На полигоне зашел разговор и о танковом биатлоне. Пока белорусским военным гордиться нечем – лишь четвертые на последних соревнованиях. Причины, говорят, в неравном техническом оснащении и предвзятом судействе. Выход – в серьезной подготовке и проведении некоторых этапов в Беларуси. Здесь же, на Обуз-Лесновской базе. Этот экзамен на профпригодность – явление не исключительное. Боевое мастерство военные демонстрируют два раза в год. Это говорящий сигнал: безопасности в стране – повышенное внимание.

Александр Лукашенко:

Ни в коме случае не надо скатываться: показать, еще что-то. Я это уже пробовал сам, своими руками, поэтому я вижу, где показывают, где не показывают. Поэтому как умеем, так умеем. Плохо – учимся, совершенствуемся. Надо готовиться к реальным военным действиям. Не дай бог, война – мы каждый день к этому должны быть готовы. На то мы и мужики.

Эксперты НАТО называют белорусскую армию одной из самых боеспособных в Европе. Конечно, в одиночку белорусские войска не справятся с армиями сверхдержав, но современная, мобильная, хорошо оснащенная, она способна нанести непоправимый урон тому, кто решит проверить на прочность белорусскою броню и посягнет на безопасность и независимость.