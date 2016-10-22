В финале конкурса «Властелин села» победу одержала семейная пара из Витебской области

Новости Беларуси. Маринованные огурцы, сушеные грибы и черника. Все это привезли с собой шесть семей из разных областей Беларуси в агрогородок Дукора, чтобы побороться за звание «Властелина села».

Под Минском прошел финал конкурса. Организаторы предложили участникам доказать делом, кто самый ловкий и быстрый.

Молодые пары и коня запрягали, и дрова пилили, и воду коромыслом носили.

В общем-то, для победы делать нужно было все то, что для них является повседневными хлопотами, только под пристальным взглядом жюри. Спустя несколько часов напряженной борьбы победитель все же определился:

приз увезли супруги Адамовичи из Витебской области,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.