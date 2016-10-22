Честь мундира: как сохраняется преемственность в семьях белорусских офицеров

С детства нравится фильм «Офицеры». Думаю, не только мне. Это покруче, чем ролик о тракторе «Беларус», с которого мы начали программу. Фильм повлиял на судьбу многих мальчишек советской эпохи. Белорусская офицерская история (имею в виду историю современной Беларуси) такой героизацией похвастаться не может. И время не то (слава Богу), и масштабы не державные. Но традиции офицерские сохраняются. Тему продолжит Анастасия Бенедисюк и герои ее сюжета.

Александр Третьяков, подполковник запаса:

Для меня было очень почетно это учитель и офицер...

Он мечтал стать офицером, сколько помнит себя. Любил Чкалова и Серова, а прочитанная в детстве «Повесть о настоящем человеке» и вовсе, кажется, предначертала его судьбу. Смотрел в небо и грезил им. А еще офицеру нужен был педагог. Искать долго эрудированную супругу не пришлось – в одну школу ходили. Ангелину Викторовну Александр Петрович до сих пор нежно называет Алечкой и личной Мадонной.

Ангелина Третьякова, супруга Александра Третьякова:

Все завидовали мне. И я была счастлива. И тут же мы поженились, как он приехал, на 10 день.

Птицам перелетным на месте не сиделось, мужа то и дела переводили из части в часть. Время было такое. Вспоминают Третьяковы посиделки на общей кухне, задушевные песни о ландышах и удивительную, свою атмосферу меж офицерскими семьями. Пять лет и снова на взлетную – впереди очередной гарнизон. Ми-2, Ту-4 и Ту-16. В летной книжке штурмана дальней авиации – 3 тысячи часов налета и, кажется, вся земля.

Вот он – тыл офицерский. Хрупкие и нежные. Они еще долго будут всматриваться в бережно сохраненные Ириной газетные вырезки, где каждое слово – о муже, отце и свекре.

Ирина Третьякова:

Я, честно говоря, не люблю, когда показывают фильмы о военных, где жена говорит «вот ты мне всю жизнь испортил». Возникает вопрос – зачем ты выходила замуж за военного?

Ирина Игоревна свою судьбу встретила в Чернигове. Высокий, статный. Брат позвал ее с подругой на танцы в летное училище, вместо одной – взяла весь двор. Но, шутит, Лановой, не меньше, выбрал ее.

Ирина Третьякова:

Я узнаю, что он из города Минска. Мне казалось, что это город на другой планете, там живут другие люди.

Затем – свадьба и распределение мужа в Щучин. Спустя 9 месяцев родился сын Александр – муж Ирины второй и тоже летчик. В Венегерской Республике на свет появилась младшенькая Анна.

Спустя годы она продолжит дело мужчин. Экономист по образованию, сегодня – начальник секретной части в радиотехнических войсках.

Ежедневно с фотографии на рабочем столе на подполковника юстиции нежно смотрит его тыл. В подчинении у следователя Бахчевана – с десяток человек. Расследуют преступления, связанные с осуществлением незаконной экономической деятельности. Проще говоря – вор должен сидеть в тюрьме.

Роман Бахчеван, заместитель начальника следственного отделения Ленинского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Сразу после учебы было намного сложнее работать. Не то материальное оснащение было, преступления были более серьезные, тяжкие. Я не скажу, что их сейчас нету. Но тогда действительно сложнее было работать.

В 2000 году закончил школу, Академию МВД... И первое дело – уже в Ленинском районном отделении СК.

Николай Чергинец, генерал-лейтенант запаса:

Я хорошо помню и первую награду. Третий год моей службы был, и вручили мне медаль за отличную службу по охране общественного порядка.

О своих первых годах службы он после напишет в книге «Четвертый след», а о своей жизни расскажет нам в личном музее. До этого его из журналистов не видел еще никто! Здесь – и личная звезда Чергинца, на день рождения ее подарят офицеру товарищи-космонавты и весь маршрут Николая Ивановича по звездам: от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта.

Николай Чергинец:

Вот эти страшные фотографии, духи смогли перехватить колонну советских военнослужащих. И вот видите, вот язык вырван, вот глаза выколоты...

Речь о войне в Афганистане. Кабул 1984 года. Старший оперативный сотрудник при командовании Царандоя с чувством гордости едет защищать интересы страны за рубежом. Вместо положенных двух лет Чергинец проведет там три. Рядом – жена и школьница-дочка.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Вот она – настоящая военная романтика. Время ближе к полуночи. Именно на этом полигоне отрабатывают свою меткость и четкость будущие офицеры. Сейчас это курсанты военные-разведчики. Впрочем. Нам находиться на полигоне нельзя, гражданским. Как и снимать со светом. Поэтому выключаем.

Кадры из мирной жизни. Борисовский район. Здесь свои практические навыки отрабатывают курсанты 3-го и 4-го курсов. 70%, к слову, занятий – именно в условиях реальной будущей службы. Честь мундира и боевое братство – для Андрея это уже не пустые слова. Служить парень решил не по примеру отца или деда, по личному убеждению.

Чтоб стать офицером, тут мало физической подготовки, умения управлять танком или поражать мишень. Здесь еще надо литературу изучать, работать над логикой, и, как правильно заметил курсант, ориентироваться по звездам.

Сергей Бахчеван, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, генерал-майор запаса:

Отец мой, Бахчеван Владимир Иванович. Служил в Прикарпатском военном округе, в Германии, в Средней Азии, в Чехословакии. Закончил службу в Минске замполитом нашего центрального госпиталя. Конечно, дал мне закалку.

Тогда он и предположить не мог, что со звездами на погонах и сам станет звездой. Сергей Владимирович был единственным мальчишкой в школе, твердо решившим стать офицером! Алма-Атинское высшее командное общевойсковое училище он закончит с отличием, затем служба в Германии. Потом Дальний Восток… и Минск. Сегодня генерал-майор запаса продолжает госслужбу, коллекционирует ордена и медали, гордится сыном, подполковником юстиции, и мечтает, чтобы внук продолжил традицию династии.

Роман Бахчеван:

Ты всегда должен понимать, что все твои поступки влекут какие-то последствия. Ты всегда за них должен отвечать. Основной принцип.

Сергей Бахчеван:

В детстве я этого не мог ему говорить, был постоянно на полигонах, внимание ему уделяла мама. Но как патриота воспитать, я думаю, получилось. Дорос до подполковника и ростом выше меня.

Меж тем вот она – встреча летчика и боевой машины. Уж несколько лет как Олег Третьяков – полковник запаса. Но сегодня, как прежде, дома его ждет супруга Ирина с дочерью Анной, а он с сыном Александром – на аэродроме. А стони километров дальше – Третьяков-старший с любимой Мадонной. Династия летчиков в трех поколениях.

Олег Третьяков, полковник запаса:

Еще со времен дальних, дореволюционных офицер – это, прежде всего, человек, который любит свою родину, который готов пожертвовать своей жизнью.

А в это время с гордостью о своей дочке рассказывает генерал-лейтенант запаса Николай Чергинец. Ольга – первый офицер-женщина в органах пограничной службы, которой вручены погоны с тремя большими звездами.

Офицер – звучит гордо. Военного видно издалека. Выправка, осанка. И дело не столько в форме – честь мундира никто не отменял – и не в поле, ведь есть исключения. Мечта или цель жизни. Главное – в чем-то большем, что порой выше самих звезд.