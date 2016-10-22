Прямой эфир

В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана

22 октября 2016 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается восстановление лесов после июльского урагана. До конца октября в лесосеках будут высаживать молодые дубы и ели.

22 октября под Минском вместе с работниками лесничеств деревья высаживают члены президиума и работники секретариата Верхней палаты Парламента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На лесополосу приехал и Председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Чтобы легкие планеты вздохнули еще глубже, к акции присоединилась и наша съемочная группа.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Древесина будет использована в интересах экспорта и народнохозяйственного комплекса.

Таким образом, мы будем говорить, прямых каких-то больших потерь или утраты лесных ресурсов, наверное, нет.

 

# общество # Михаил Мясникович # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
По всей Беларуси 22 октября работали субботние прямые линии
22 октября 2016 11:55

По всей Беларуси 22 октября работали субботние прямые линии

Смелые идеи архитекторов: как по новому генплану изменится центр Минска?
21 октября 2016 18:28

Смелые идеи архитекторов: как по новому генплану изменится центр Минска?

Прогноз погоды на конец октября: к чему готовиться и когда пойдут дожди
21 октября 2016 18:18

Прогноз погоды на конец октября: к чему готовиться и когда пойдут дожди