В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается восстановление лесов после июльского урагана. До конца октября в лесосеках будут высаживать молодые дубы и ели.

22 октября под Минском вместе с работниками лесничеств деревья высаживают члены президиума и работники секретариата Верхней палаты Парламента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На лесополосу приехал и Председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Чтобы легкие планеты вздохнули еще глубже, к акции присоединилась и наша съемочная группа.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Древесина будет использована в интересах экспорта и народнохозяйственного комплекса.

Таким образом, мы будем говорить, прямых каких-то больших потерь или утраты лесных ресурсов, наверное, нет.