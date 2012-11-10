Михаилу Калашникову, легендарному конструктору-оружейнику, исполнилось 93 года

Новости России. Легендарному конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову исполнилось 93. Более полувека он живет и работает в российском Ижевске. С Днем рождения Михаила Калашникова поздравил президент Беларуси.

Гениальный конструктор увековечил свое имя, создав самую известную в мире оружейную систему, – АК-47. Автомат состоит на вооружении в более чем 50 странах. По приблизительным подсчетам, существует около 105 миллионов экземпляров различных его модификаций. Сам Михаил Тимофеевич утверждает, что спокоен за будущее своего автомата, который, к слову, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Михаил Калашников – генерал-лейтенант, был в Минске семь лет назад на выставке вооружений и военной техники «Милекс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.