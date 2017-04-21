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На какой период будут предоставлять «папин отпуск»?

21 апреля 2017 18:35
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Новости Беларуси. Сколько дней предоставят отцу, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
Я предполагаю, что это должно быть, хотя бы, около месяца.

Наталья Пасканная:
Так и рассматривается.

Олег Бакулин:
Да, примерно около месяца. Почему?

Потому что папой заменить маму на всё время, все 3 года – нет смысла.

Когда отец прочувствует именно с грудным ребёнком, который нуждается в ежечасном уходе – он не идёт с друзьями в гараж, так скажем, пиво пить, а идёт заниматься памперсами и знает, какие лучше, какие хуже. Возникают те отношения детско-родительские, которые и привязывают отца к ребёнку, ребёнка к отцу. В результате – семья крепче, разводов меньше, преступлений меньше и так далее. 

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# Трудовые отношения

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