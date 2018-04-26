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«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля 2018 12:13
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Новости Беларуси. 26 апреля память жертв аварии на ЧАЭС почтили в столичном Парке дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-1

Здесь установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля», а также «Камень мира Хиросимы». Венки с цветами к ним возложили чиновники, общественные деятели, ученые, молодежь. И, конечно, ветераны-ликвидаторы.

«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-4

Александр Фетняев, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Об этой аварии надо всегда помнить и говорить. Благодаря ликвидаторам спасли жизнь. Они защищали нас, понимаете? Поэтому об этом надо помнить, об этом надо говорить.

«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-7

Зоя Харченко, заместитель председателя первомайского районного отделения РОО «Белая Русь»:
Эта боль, которая настигла нашу страну, она отражается в сердцах, наверное, каждого из нас. Хорошо, что есть память. Не дай Бог, чтобы такое в нашей стране повторилось.

Добавим, что в Беларуси порядка 80 тысяч человек имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Катастрофа, ставшая самой крупной в истории атомной энергетики, так или иначе затронула 50 % территории страны.

# общество # Фотофакт # Авария на Чернобыльской АЭС

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