«Для защиты своих родных, Родины пожертвовать жизнью»: в Минске возложили цветы к мемориальной доске Василия Игнатенко

Новости Беларуси. Воспоминания о жертвах одной из самых страшных катастроф в истории человечества звучат 26 апреля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 года назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. Радиационный удар пришелся практически на все страны Европы. С первых дней в схватку с ядерным пеплом вступило огромное количество людей. Ликвидаторы аварии ценой собственной жизни защищали других.