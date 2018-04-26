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«Для защиты своих родных, Родины пожертвовать жизнью»: в Минске возложили цветы к мемориальной доске Василия Игнатенко

26 апреля 2018 11:53
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Новости Беларуси. Воспоминания о жертвах одной из самых страшных катастроф в истории человечества звучат 26 апреля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 года назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. Радиационный удар пришелся практически на все страны Европы. С первых дней в схватку с ядерным пеплом вступило огромное количество людей. Ликвидаторы аварии ценой собственной жизни защищали других.

«Для защиты своих родных, Родины пожертвовать жизнью»: в Минске возложили цветы к мемориальной доске Василия Игнатенко-1

Сегодня в память о героях по всей стране проходят траурные митинги. Венки и цветы легли к мемориальной доске героя-спасателя Василия Игнатенко в Минске. Почтить погибших пришли сотрудники МЧС, ликвидаторы аварии, молодежь.

«Для защиты своих родных, Родины пожертвовать жизнью»: в Минске возложили цветы к мемориальной доске Василия Игнатенко-4

Геннадий Новиков, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, председатель Центрального совета БОО «Спасатель»:
Доска в честь нашего земляка, его подвига сегодня должна служить примером нашему подрастающему поколению молодых курсантов. Они должны видеть, что в жизни всегда приходит момент, когда ты должен осознавать, что для защиты своих родных, Родины готов пожертвовать жизнью.

# общество # Фотофакт # Авария на Чернобыльской АЭС # Геннадий Новиков

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