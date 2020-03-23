«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Политорганы Красной Армии вели огромную работу среди немцев, потому что это был благоприятный момент. «Сдавайтесь! Ваше единственное спасение – это плен». Маршал Рокоссовский дал приказ войскам Красной Армии: немцев брать в плен, обращаться с ними гуманно.

Немецкая сторона знала о том, какими способами их солдат призывают сложить оружие. Ответ был один – на партизан посылали карательные отряды, мирное население увозили на работы в Германию, солдат, как пушечное мясо, бросали в бессмысленные атаки. «Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

И у каждого немца была памятка, что делать в случае пленения. Гордо молчать – без вариантов. Варианты появлялись, когда немцы все же попадали в плен.